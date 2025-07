Ufficiale Ora è ufficiale: il ds Txiki Begiristain lascia il City, ma verrà omaggiato contro lo United

Un addio anticipato e ora confermato. Txiki Begiristain ha lasciato a tutti gli effetti il suo ruolo di direttore sportivo al Manchester City dopo 13 anni. Il dirigente spagnolo di 60 anni aveva annunciato il suo addio nell’ottobre 2024 - dopo aver rimandato già una volta il proprio saluto permanente -, con il suo successore Hugo Viana subentrato in concomitanza lo scorso ottobre.

Begiristain era entrato a far parte del City nel 2012 e durante il suo mandato il club ha conquistato 21 trofei, tra cui sette titoli di Premier League, due FA Cup e la prima Champions League della sua storia. Nel comunicato ufficiale dei citizens poi viene dichiarato: "I suoi numerosi successi verranno celebrati con una serie di eventi in suo onore in occasione del derby di Manchester. L’ex nazionale spagnolo sarà ospite d’onore per la partita contro il Manchester United del 14 settembre, un’occasione speciale per rendere omaggio al suo impegno, alla sua dedizione e alla sua visione nel mercato dei trasferimenti".

E nella nota d'addio il City ha aggiunto: "Tutti al Manchester City desiderano ringraziare Txiki per tutto ciò che ha realizzato durante la sua permanenza al Club, e non vediamo l’ora di rendergli omaggio a settembre per il suo straordinario contributo". Begiristain era stato direttore tecnico del Barcellona per sette anni, dal 2003 al 2010, prima di approdare al City, e ha avuto un ruolo importante sia durante l’epoca di Pep Guardiola in Spagna che in Inghilterra.