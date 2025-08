Ufficiale L'Atletico cede subito Santiago Mourino: il difensore firma per 5 anni col Villarreal

È durata meno di 24 ore la permanenza di Santiago Mouriño all'Atletico Madrid. Il Villarreal ha raggiunto un accordo con i colchoneros per il trasferimento a titolo definitivo del difensore uruguaiano, che si unirà al Sottomarino Giallo per le prossime cinque stagioni.

Il giocatore è attualmente a Oviedo con il resto della squadra, che ieri ha partecipato a un torneo triangolare amichevole contro Real Oviedo e Genoa. Mouriño si allenerà per la prima volta con i suoi nuovi compagni questo venerdì, sotto la guida dell'allenatore Marcelino García Toral. Difensore versatile, capace di giocare sia come centrale che come terzino destro, Mouriño arricchisce il reparto difensivo della sua nuova squadra. Nella scorsa stagione ha giocato con l'Alaves, da cui l'Atletico lo ha riscattato per 4 milioni prima di venderlo a 10.

Álvaro Santiago Mouriño González, nato a Montevideo il 13 febbraio 2002, ha iniziato la sua carriera nelle giovanili del Club Nacional de Football in Uruguay, per poi trasferirsi al Racing Club de Montevideo nel 2022. Un anno dopo l'Atletico Madrid lo ha acquistato, ma lo ha ceduto in prestito al Real Saragozza per la stagione 2023/24. Nella scorsa stagione ha totalizzato 27 presenze ufficiali con il Deportivo Alavés. Mouriño ha anche indossato la maglia della nazionale uruguaiana.