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Il Paris Saint-Germain perde un giovane talento. Kamara è riscattato dal Lione
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Il Paris Saint-Germain saluta un giovane talento, ossia Noham Kamara che si accasa al Lione che ha esercitato l'opzione d'acquisto. Difensore centrale, classe 2007, vanta 7 presenze con la nazionale U20.
Kamara al Lione, il PSG incassa oltre 4 milioni
L'OL rende noti i dettagli dell'operazione: trasferimento a titolo definitivo per un costo di cartellino di 4.1 milioni di euro, più eventuali bonus fino a un massimo di 2 milioni e col Paris Saint-Germain che si riserva il 20% sulla futura rivendita del giocatore.
Kamara al Lione, accordo fino al 2030
Kamara ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2030. Nell'ultima stagione ha giocato solamente 6 minuti, spalmati in due presenze.
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