Un talento del PSG alla corte di Paulo Fonseca. Il Lione si è assicurato Kamara
Il Lione rende noto l'acquisto di Noham Kamara, dal Paris Saint-Germain. Il club svela i dettagli del trasferimento del difensore, 19 anni, che arriva all'OL in prestito con diritto di riscatto a 4 milioni di euro, più un massimo di 2 milioni di euro di bonus e una quota aggiuntiva del 20% sugli utili futuri.
