Ufficiale L'altro mercato del PSG. Blindato col primo contratto da pro il giovane talento Kamara

Non solo i movimenti, in entrata e in uscita, legati ai campioni della rosa allenata da mister Luis Enrique, il Paris Saint-Germain lavora anche per blindare i suoi giovani talenti: il difensore classe 2007 Noham Kamara, come annuncia il sito ufficiale del club, ha firmato infatti il suo primo contratto da calciatore professionista.

Il comunicato ufficiale del PSG

"Il Paris Saint-Germain è lieto di annunciare la firma del primo contratto professionale di Noham Kamara. Formato nel club, il difensore è ora legato ai Rouge & Bleu fino al 2028. Nato il 22 gennaio 2007 a Meaux, in Seine-et-Marne (Île-de-France), Noham Kamara ha iniziato a giocare a calcio nel CS Meaux prima di trasferirsi all’US Torcy. Nel 2024, all'età di soli 17 anni, è entrato a far parte del Paris Saint-Germain, imponendosi come elemento chiave della formazione U19. Durante la stagione 2024-2025, il difensore francese ha disputato 11 partite nel Campionato Nazionale U19 e 2 incontri nella Coupe Gambardella, conquistando così il suo primo trofeo con il titolo di Campione di Francia U19. Il 19 aprile 2025, Noham Kamara è stato convocato per la prima volta dal tecnico Luis Enrique con la prima squadra del PSG per una partita contro il Havre AC. Poche settimane dopo, ha fatto il suo debutto in Ligue 1 contro il Racing Club de Strasbourg, per poi tornare in campo il 10 maggio 2025 contro il Montpellier HSC. Queste apparizioni gli sono valse il suo primo titolo di Campione di Francia con la prima squadra. Giocatore versatile con una buona visione di gioco, Kamara ha partecipato anche alla Coppa del Mondo per Club disputata negli Stati Uniti lo scorso luglio, per poi vincere il suo primo trofeo europeo con il PSG il 13 agosto 2025, nella Supercoppa UEFA contro il Tottenham Hotspur (2-2, 4-3 ai rigori). L'intero club si congratula con Noham per il suo primo contratto professionale e gli augura di proseguire il suo percorso sotto la maglia Rouge & Bleu con altrettanta fortuna".

Le parole di Noham Kamara ai canali ufficiali del club

"È una grande soddisfazione firmare il mio primo contratto professionale con il Paris Saint-Germain. Non vedo l'ora di continuare a crescere e contribuire al successo del club".