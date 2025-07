Ufficiale Pau Lopez torna al Betis: l'ex portiere della Roma ha firmato fino al 2028

Il Real Betis Balompié ha annunciato ufficialmente l’arrivo di Pau López come nuovo rinforzo tra i pali. Il portiere catalano, nato a Girona il 13 dicembre 1994, ha firmato un contratto con il club andaluso valido fino al 2028. Per Lopez si tratta di un ritorno a Siviglia, dove aveva già vestito la maglia del Betis nella stagione 2018/19, totalizzando 35 presenze e collezionando 10 clean sheet. Le ottime prestazioni in quell’annata attirarono su di lui l’interesse della Roma, che lo acquistò nell’estate successiva.

Dopo l’esperienza in Serie A, Pau ha difeso i pali dell’Olympique Marsiglia, del Girona e del Deportivo Toluca in Messico, arricchendo il proprio bagaglio internazionale con esperienze nei principali campionati europei e sudamericani. Con il suo ritorno, il Betis si assicura un portiere esperto, affidabile e già ben conosciuto dall’ambiente verdiblanco. L’ingaggio di Pau López rafforza sensibilmente il reparto difensivo e rappresenta una scelta di continuità e qualità in vista della nuova stagione.

Il club ha accolto con entusiasmo il ritorno del portiere, che si appresta a cominciare una nuova tappa della sua carriera, proprio dove aveva cominciato a farsi notare.