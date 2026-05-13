Ufficiale Perde il derby col Belgrano, Tevez-Talleres al capolinea. Il contratto non sarà rinnovato

Si chiude l’esperienza di Carlos Tevez sulla panchina del Talleres. Il contratto dell’ex attaccante argentino scadrà il 30 giugno e, secondo quanto comunicato dal club di Córdoba, non verrà rinnovato. Una decisione maturata dopo l’eliminazione nei playoff del Torneo Apertura contro il Belgrano, nel sentitissimo derby cittadino che ha segnato un punto di svolta nella stagione.

Fino a quel momento, infatti, il dialogo tra l’allenatore e la dirigenza sembrava orientato verso la prosecuzione del progetto. Lo stesso Tévez aveva espresso pubblicamente la volontà di continuare, con l’obiettivo di costruire un percorso più lungo e stabile alla guida della squadra. La sconfitta nel clásico, però, ha cambiato radicalmente lo scenario. Non è stato solo il risultato a pesare, ma soprattutto la prestazione del Talleres, apparso sottotono proprio nella partita più importante del semestre. Una prova che ha lasciato dubbi profondi all’interno della dirigenza, che si aspettava una risposta più convincente sul piano caratteriale e del gioco. A questo si è aggiunta una stagione complessivamente altalenante, con difficoltà nel trovare continuità e un’identità tattica ben definita.

Il Talleres dovrà ancora affrontare un impegno ufficiale prima della fine definitiva di questa fase: la sfida contro l’Atlético Tucumán nei sedicesimi di finale di Coppa Argentina, in programma il 20 maggio a Santiago del Estero. Sarà l’ultimo appuntamento della stagione, anche se Tévez non siederà in panchina.