Eliminato col Talleres, perché Tevez è tornato alla Bombonera e dal Boca Juniors?

"Il mio sangue continua a essere blu e giallo", ha detto Carlos Tevez non appena è iniziata la sua conferenza stampa dopo la sconfitta del Talleres contro il Boca Juniors. E il giorno successivo all’eliminazione, che ha avuto un sapore agrodolce perché ha segnato il suo ritorno alla Bombonera dopo un lungo periodo di lontananza, la frase è stata ripetuta in un post di ringraziamento sui suoi social.

Insieme a una foto della bandiera che La Doce gli aveva dedicato in tribuna prima della partita, l'ex attaccante della Juventus ha citato quelle stesse parole e poi ha aggiunto una nuova storia su Instagram con la targa che il club gli aveva regalato: "Grazie a tutti per l’affetto di sempre", è stato il messaggio che ha accompagnato la seconda pubblicazione dell’Apache.

Un caloroso benvenuto e una fragorosa ovazione che è scesa da ogni settore della Bombonera quando è sceso in campo. Al di là del risultato, per Tevez è stato un sentimento speciale essere tornato nel club del suo cuore dopo tre anni, dato che la sua ultima visita era stata nel 2022 come allenatore del Rosario Central.

Pluricampione e uno degli ultimi grandi idoli che il Boca abbia avuto, il tifo xeneize gli ha fatto capire che sarà sempre ricordato con calore e affetto. Poi, interrogato sul ritorno di Leandro Paredes al Boca, Tevez ha tracciato un parallelo con la sua stessa esperienza dopo il rientro dall’Italia in uno stato di forma eccellente: "La situazione è simile. Leo arriva con un’altra testa, come era successo a me. Mi piace vederlo con la maglia del Boca. Mi ricorda il mio ritorno. Gli auguro il meglio e spero che possa dare le stesse gioie che io ho dato al Boca. Che siano state molte o poche, lo deciderà la gente. Ma spero possa riuscirci".