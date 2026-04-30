Tevez elogia Paredes: "Tornato bene al Boca, ha dato la svolta nel momento peggiore"

Carlos Tevez, uno dei più grandi simboli nella storia del Boca Juniors, ha rilasciato un'intervista a cuore aperto a TyC Sports dove ha rivelato un sogno nel cassetto: "A chi non piacerebbe essere presidente del Boca?". Al momento l'Apache, ex attaccante di Juventus e Manchester City tra le altre, sta facendo bene sulla panchina del Talleres e vorrebbero rinnovargli il contratto. Mentre al solo pensiero di poter allenare un giorno alla Bombonera ha dichiarato: "Mi piacerebbe rispettare chi c'è oggi. Oggi c'è Ubeda. La cosa buona sarebbe rispettarlo", ha detto.

"Non è facile che un idolo dica di voler allenare, in questa situazione, in cui io sono al Talleres totalmente impegnato e Ubeda lo sta facendo bene". Aggiungendo in seguito un retroscena sulla corsa alle elezioni da presidente del Boca un giorno: "Hanno sempre voluto mettermi lì. È sempre stato più giornalistico o, in questo caso, più politico che altro. Ma io in nessun momento ho detto questo. Se a me piacerebbe essere presidente del Boca? Sì. A chi non piacerebbe? Sarebbe la ciliegina sulla torta per ciò che uno sogna".

Il primo ritorno di Tevez dagli xeneizes avvenne a 31 anni, dopo una stagione di altissimo livello alla Juventus e con la finale di Champions League come sua ultima partita in Italia. E ha parlato anche del ritorno di Leandro Paredes, ex centrocampista della Roma: "Al Boca si torna nel pieno della forma. Leo lo ha fatto molto bene. Nel momento quasi peggiore del Boca, Leo ha saputo dare quella svolta", ha garantito l'Apache. "Se non fosse per l'ultima partita, venivano da una spinta molto importante e credo sia merito suo. Ha dato alla squadra la sua impronta. Ha fatto crescere moltissimo i compagni al suo fianco e si stava parlando del miglior centrocampo del Boca da molto tempo".