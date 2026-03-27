Petkovic, scelta presa per il futuro: prolungherà il contratto con l'Algeria, i dettagli

Il futuro di Vladimir Petkovic sulla panchina dell'Algeria sembra schiarirsi. Attualmente in trattativa con la Federazione calcistica algerina (FAF) per estendere il suo mandato, iniziato nel febbraio 2024, il tecnico svizzero ma originario di Sarajevo avrebbe dato il via libera per proseguire l'avventura. Secondo le ultime indiscrezioni di Gazette du Fennec, dovrebbe estendere il suo contratto fino al 2028, al fine di garantire stabilità tecnica al progetto dei Verdi.

Questo non andrebbe a pesare particolarmente sulle casse della Nazionale. Infatti, al contrario di alcuni rumors che davano per certo un ricco adeguamento salariale fino a 200mila euro, l'ex allenatore della Lazio e della Svizzera avrebbe accettato condizioni più modeste. Il suo stipendio fisso dovrebbe quindi stabilizzarsi intorno ai 130mila euro al mese, nel segno di continuità piuttosto che di ricerca di guadagno superiore. In vista anche dei Mondiali 2026 negli USA, in Messico e in Canada nel gruppo J con Argentina, Austria e Giordania.

Una scelta precisa da parte della Federcalcio algerina e di Petkovic sintomo di fiducia reciproca focalizzata sugli obiettivi sportivi futuri. Dunque da scartare le voci su pretese salariali eccessive, le parti vogliono mantenere serenità nello spogliatoio e pensare solo agli impegni internazionali che precederanno la Coppa del Mondo. Ma l'ufficializzazione del prolungamento, stando a quanto riferito, dovrebbe arrivare a breve. Con Petkovic sulla panchina dell'Algeria per i prossimi quattro anni.