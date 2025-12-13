Algeria, i convocati per la Coppa d'Africa: Petkovic si affida a Mahrez, Aouar e Bennacer

Vladimir Petkovic ha svelato la lista dei giocatori convocati per la Coppa d’Africa 2025, che inizierà il 24 dicembre a Rabat. L’obiettivo del commissario tecnico croato è chiaro: interrompere la serie negativa dei Fennec nelle ultime edizioni della competizione e provare a vincere il torneo.

Dopo il successo del 2019, l’Algeria ha vissuto stagioni difficili: nessuna vittoria nella CAN 2021 e 2023, con risultati insufficienti addirittura per superare la fase a gironi. Anche la mancata qualificazione al Mondiale 2022 in Qatar ha pesato, ma i nordafricani giocheranno la Coppa del Mondo del 2026. Tra i convocati spiccano alcuni pilastri della nazionale. Riyad Mahrez, ex Manchester City e oggi in Arabia Saudita, manterrà la fascia di capitano. Con l’infortunio di Alexis Guendouz, Luca Zidane eredita il ruolo di portiere titolare. Conferme anche per Rayan Aït-Nouri e Mohammed Amoura.

Non mancano giocatori noti in Serie A: Ismael Bennacer, ex Milan, e Houssem Aouar, passato nella Roma.

Lista completa dell’Algeria per la CAN 2025:

Portieri: O. Benbot, L. Zidane, A. Madrea

Difensori: R. Belghali, R. Aït-Nouri, Y. Atal, M. Dorval, J. Hadjam, Z. Belaïd, R. Bensebaini, S. Chergui, A. Mandi, M. Tougai

Centrocampisti: I. Bennacer, R. Zerrouki, A. Zorgane, H. Boudaoui, H. Aouar, F. Chaibi, I. Maza

Attaccanti: M. Amoura, I. Kebbal, R. Mahrez, A. Hadj Moussa, A. Boulbina, M. Bakrar, R. Bounedjah, R. Berkane