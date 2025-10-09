Vladimir Petkovic fa gioire l'Algeria: è la ventesima qualificata ai Mondiali 2026
L'Algeria è la 20ª qualificata ai Mondiali 2026. La selezione nordafricana col successo per 0-3 contro la Somalia ha staccato il pass per il Nord America con una partita d'anticipo. Si tratta di un ritorno dopo 12 anni al massimo torneo per nazioni, dopo le brucianti delusioni nel 2018 e nel 2022.
Artefice dell'impresa una vecchia conoscenza del calcio italiano come Vladimir Petkovic. Lo svizzero, 62 anni, è stato nominato commissario tecnico delle "Volpi del deserto" a fine febbraio 2024.
Il leader tecnico è Riyad Mahrez, autore del secondo dei tre gol della sfida di oggi. In campo oggi anche un giocatore della nostra Serie A, Rafik Belghali, arrivato quest'estate all'Hellas Verona.
