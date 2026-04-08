Prima da capitano in Libertadores e primo gol. Poi Paredes scambia la maglia con Medel

Dopo il successo per 2-1 del Boca Juniors contro l’Universidad Católica nella prima giornata della fase a gironi di Copa Libertadores, la scena si è spostata negli spogliatoi, dove è andato in scena un gesto di grande rispetto tra due dei protagonisti.

Il capitano degli argentini, Leandro Paredes, autore tra l'altro del gol che ha sbloccato la partita (il primo nella massima competizione continentale alla prima partita con la fascia al braccio), ha incontrato il cileno Gary Medel al termine del match. I due si sono salutati con un abbraccio caloroso prima di scambiarsi le maglie, come testimoniato dalle immagini catturate dalle telecamere della competizione. Un momento simbolico, che va oltre il risultato e racconta il rispetto tra due giocatori che sono stati compagni di squadra proprio al Boca, oltre che rivali per tanti anni in Serie A.