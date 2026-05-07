PSG in finale, Neves: "Fieri di ciò che stiamo costruendo, tutti sono pronti a tutto"

Joao Neves si gode il momento e guarda già avanti. Dopo l’ennesima prova di maturità del Paris Saint-Germain, capace di conquistare la finale di Champions grazie al pareggio in casa del Bayern, il centrocampista portoghese ha parlato ai microfoni di Canal+, sottolineando l’orgoglio del gruppo per il cammino compiuto finora e la compattezza di una squadra che, nonostante le difficoltà, continua a dare risposte convincenti.

Il giovane talento lusitano ha evidenziato soprattutto la forza del collettivo parigino, spiegando come il PSG abbia saputo affrontare momenti complicati durante la stagione senza perdere equilibrio e identità. "Siamo fieri di quello che stiamo costruendo", ha dichiarato Neves, mettendo l’accento sull’unità dello spogliatoio e sulla voglia di condividere i successi con compagni e familiari. Per il centrocampista, questo è il momento di godersi il percorso fatto, ma senza abbassare la concentrazione.

Lo sguardo è già rivolto alla prossima grande sfida contro l'Arsenal, avversario che Neves considera tra i più difficili da affrontare a livello europeo. Il portoghese ha riconosciuto il valore e l’esperienza della formazione bavarese, ricordando come partite di questo livello richiedano sacrificio, lucidità e capacità di soffrire nei momenti più delicati. Neves ha poi voluto rimarcare la profondità della rosa parigina, sottolineando che anche le assenze per infortunio non cambiano l’atteggiamento della squadra: "Sappiamo cosa significa soffrire. Siamo pronti per quello che ci aspetta. Anche con gli infortuni, tutti i giocatori sono pronti a scendere in campo; è così che si costruisce una grande squadra".