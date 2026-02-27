PSG, altro infortunio per Joao Neves: salterà il Le Havre. È il 12° forfait per lui in stagione

Gli infortuni tornano a bussare alla porta del Paris Saint-Germain e riguarda ancora João Neves. Il centrocampista portoghese, come comunicato dal club, ha riportato un infortunio alla caviglia sinistra che lo costringerà a saltare la sfida di Ligue 1 di sabato contro il Le Havre.

Si tratta dell’ennesimo stop di una stagione tormentata: per Neves è già la dodicesima partita saltata per problemi fisici, distribuiti su quattro diversi periodi. In precedenza aveva accusato tre infortuni muscolari tra settembre, ottobre e gennaio; questa volta, invece, lo stop è legato a un trauma. Il bilancio parla di quattro infortuni complessivi e 52 giorni lontano dal campo.

Numeri che contrastano nettamente con la stagione 2024/25, quando il portoghese aveva disputato ben 67 partite tra club e nazionale, saltandone appena due. Un’annata senza pause, culminata con una lunga serie di trofei e impegni continui, dalla Champions League al Mondiale per Club.

Alla vigilia del match col Le Havre, Luis Enrique ha spiegato il contesto generale: “Vorrei avere tutti a disposizione, ma è impossibile. La scorsa stagione è stata durissima e questi ragazzi non sono macchine”. Nonostante tutto, il PSG resta in testa al campionato e agli ottavi di Champions. E nel caso di Neves, almeno i numeri offensivi sorridono: 9 gol in 28 presenze, già meglio delle 7 reti dell’intera scorsa stagione. Un segnale positivo, in mezzo alle difficoltà.