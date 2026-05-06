PSG, Joao Neves spavaldo: "Eravamo pronti anche a subire uno o due gol. Fiero di noi"

Il centrocampista del PSG Joao Neves ha parlato dopo l'accesso alla finale di Champions League del suo PSG in seguito al pareggio per 1-1 contro il Bayern Monaco: "Non sono troppo emotivo, ma devo dire che sono fiero di questa squadra. Ho festeggiato coi compagni e la famiglia, non sto urlando ma sono davvero molto felice per la seconda finale raggiunta, dobbiamo essere fieri di noi stessi".

Le sensazioni quando ha toccato il pallone con la mano?

"Se un compagno ti calcia addosso non può essere rigore, lo sapevo. Ma l'arbitro può sempre sbagliare e a quel punto sarebbe cambiata la partita. Noi comunque eravamo pronti anche a subire uno o due gol, eravamo qua comunque per vincere".