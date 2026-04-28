Partita pazzesca a Parigi: Joao Neves fa 2-1 di testa, Bayern ribaltato in otto minuti
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Il PSG ribalta il punteggio al 33'. Segna Joao Neves, non proprio con la specialità della casa: un colpo di testa in anticipo su un corner calciato dalla sinistra. Il portoghese, perso da Musiala, parte in anticipo verso il primo palo e trova un angolo incredibile. Bayern sotto dopo aver dominato i primi venti minuti.
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