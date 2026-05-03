Retroscena Zidane: ha già rifiutata la panchina di una big per la nazionale francese

La corsa alla panchina del Real Madrid resta avvolta nell’incertezza, con una lista di candidati sempre più lunga e nessuna decisione definitiva all’orizzonte. Negli ultimi tempi sono stati accostati diversi profili, da José Mourinho a Mauricio Pochettino, passando per Lionel Scaloni e Unai Emery, mentre l’ipotesi Jürgen Klopp sembra ormai definitivamente tramontata. Una certezza, però, c’è: Alvaro Arbeloa non sarà l’allenatore della prossima stagione. E tra le suggestioni tornate in auge c’è anche quella legata a Zinedine Zidane, nome che continua ad affascinare l’ambiente madridista.

Secondo quanto riportato da AS, il ritorno del tecnico francese è stato più di una semplice idea. Il quotidiano spagnolo rivela che Florentino Pérez lo aveva contattato già lo scorso dicembre, nei giorni precedenti all’esonero di Xabi Alonso, con l’intenzione di riportarlo al Santiago Bernabéu per una terza esperienza. Tuttavia, la risposta di Zidane è stata negativa.

Il motivo è legato a un impegno già preso con la Federazione francese: l’ex numero 5 dei Blancos avrebbe scelto di aspettare la panchina della nazionale, come successore di Didier Deschamps. Una decisione che chiude, almeno per ora, le porte a un ritorno immediato a Madrid. Resta dunque aperto il rebus per il futuro dei Blancos, con Zidane che continua a rappresentare un’opzione solo rimandata nel tempo.