Reus spinge Sancho verso il Borussia Dortmund: "Torni dove si sente a casa, sarebbe perfetto"

Il futuro di Jadon Sancho continua a far discutere e tra chi vede di buon occhio un ritorno al Borussia Dortmund c’è anche Marco Reus. L’ex capitano giallonero, oggi ai LA Galaxy, ha commentato le voci che parlano di un possibile terzo approdo dell’esterno inglese al Signal Iduna Park, convinto che il club tedesco possa essere l’ambiente ideale per rilanciare la sua carriera.

Sancho sta vivendo una stagione complicata in prestito all’Aston Villa e il Manchester United sembra orientato a separarsi definitivamente da lui in estate. In questo contesto, Reus ha invitato il suo ex compagno a scegliere con attenzione il prossimo passo: “Il consiglio che posso dargli è di guardarsi intorno e capire dove può sentirsi di nuovo a casa e tornare al suo livello migliore. Se questo significasse tornare al Borussia Dortmund, sarebbe positivo sia per lui che per il club”.

I due hanno condiviso lo spogliatoio tra il 2017 e il 2021, periodo in cui Sancho si impose come uno dei giovani più talentuosi d’Europa. Reus ricorda bene quelle stagioni: “Raramente ho giocato con qualcuno che prende decisioni così giuste d’istinto, anche nelle situazioni più difficili. Non è solo questione di gol o assist, ma di capire sempre cosa serve alla squadra. È uno di quei giocatori che attirano più avversari e sanno scegliere il momento perfetto per servire i compagni”.