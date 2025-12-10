Borussia Dortmund, presenza illustre al Signal Iduna Park: tra i tifosi spunta Reus

C’è un ospite speciale tra i tifosi del celebre muro giallo del Signal Iduna Park durante la sfida tra Borussia Dortmund e Bodo/Glimt. Le telecamere di Sky hanno infatti immortalato Marco Reus, incappucciato e mimetizzato tra i sostenitori più caldi del club. L’ex capitano giallonero, autentica bandiera del Dortmund dal 2012 al 2024 e oggi giocatore dei Los Angeles Galaxy, ha approfittato della pausa della MLS per tornare nella città che considera casa e seguire da vicino la sua vecchia squadra.

La partita, intanto, vede il Dortmund avanti 2-1 grazie alla doppietta di Julian Brandt, ma a rubare la scena per qualche istante è stato proprio il ritorno di Reus in mezzo ai suoi tifosi di sempre.