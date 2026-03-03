Ufficiale Prosegue l'esperienza americana di Reus: ha rinnovato il contratto con LA Galaxy

Il Los Angeles Galaxy ha annunciato il rinnovo del contratto di Marco Reus fino a dicembre 2027, confermando la fiducia nel talento e nell’esperienza del capitano tedesco. Arrivato in MLS nell’agosto 2025, il 36enne ha rapidamente lasciato il segno con 22 contributi decisivi in 42 partite, diventando uno dei protagonisti della vittoria della MLS Cup 2024. In questo avvio di stagione, il centrocampista ha già indossato la fascia da capitano in due delle prime tre gare, servendo l’assist per il gol iniziale della stagione già al secondo minuto.

"Marco porta un livello incredibile di qualità, esperienza e leadership al nostro gruppo", ha dichiarato il direttore generale Will Kuntz. "La sua professionalità e i suoi standard quotidiani elevano tutti intorno a lui; il suo impatto in spogliatoio e sul campo è inestimabile. Siamo entusiasti di averlo ancora con noi in un ruolo così centrale".

Prima dell’avventura americana, Reus ha vestito le maglie di Borussia Dortmund e Borussia Mönchengladbach, collezionando complessivamente oltre 500 presenze e 239 contributi tra gol e assist. In Bundesliga, si è aggiudicato il titolo di Player of the Season per tre stagioni e due volte il premio di Calciatore Tedesco dell’Anno. Con il Dortmund ha vinto tre Supercoppe tedesche e due DFB-Pokal, consolidando il suo ruolo tra i grandi del calcio tedesco.