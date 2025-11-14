LA Galaxy, Reus pronto al rinnovo: resterà a Los Angeles fino al giugno 2027

Marco Reus è in trattative avanzate per estendere il suo contratto con il club di MLS, i LA Galaxy. Il suo attuale accordo è valido fino alla fine del 2026, ma sono in corso colloqui per aggiungere un altro anno, portando il suo impegno con il club fino alla fine del 2027, secondo quanto riportato da Sport Bild. Dirk Hebel, storico consulente di Reus per oltre due decenni, ha confermato la natura positiva dei negoziati: "Siamo in ottime conversazioni con i Galaxy. Marco Reus e Los Angeles: semplicemente, è un'ottima combinazione. Entrambe le parti vogliono continuare ed espandere la collaborazione di successo".

Reus, 36 anni, si è unito ai LA Galaxy durante la stagione MLS 2024 dopo la sua partenza dal Borussia Dortmund, dove ha trascorso oltre un decennio. Ha avuto un impatto immediato, aiutando il club della West Coast a vincere il campionato MLS nel suo anno inaugurale. Nelle sue 39 presenze complessive con il club finora, ha segnato nove gol in tutte le competizioni. Questo include cinque gol e otto assist in 21 presenze in MLS durante la stagione 2025.

Nonostante i LA Galaxy abbiano mancato i playoff nella stagione appena conclusa, le prestazioni individuali di Reus sono rimaste costanti. I suoi cinque gol e otto assist in 21 presenze in MLS evidenziano la sua continua abilità offensiva e le sue capacità inventive. Reus opera principalmente come trequartista, ma può giocare anche su entrambe le fasce, offrendo una preziosa versatilità alla squadra.