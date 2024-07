Ufficiale Jorge Sanchez lascia l'Europa dopo due anni e torna in Messico: ha firmato col Cruz Azul

Jorge Eduardo Sánchez Ramos ha già terminato la sua esperienza nel Vecchio Continente. Il terzino destro messicano torna in patria dopo due anni trascorsi tra Ajax e Porto: ha firmato con il Cruz Azul.

Sanchez, classe 1997, è cresciuto nelle giovanili del Santos Laguna, club che ha lasciato nel 2018 per trasferirsi all'America. Dopo quattro anni è arrivato il viaggio in Europa; la società di Amsterdam lo ha acquistato per 5 milioni ma, nonostante i tre gol e i tre assist nelle 26 partite disputate nella stagione 2022/23, non è stato confermato per quella successiva ed è stato ceduto al Porto. Sotto la guida di Conceiçao ha disputato 23 match, mettendo a referto 2 assist. Per Sanchez anche 43 partite con la Tricolor, con cui ha vinto anche un bronzo olimpico.