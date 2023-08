ufficiale Un nuovo terzino destro per il Porto. Dall'Ajax ecco il messicano Sanchez

Dopo Fran Navarro, Nico González e Alan Varela, arriva il quarto acquisto per il Porto di Sergio Conceiçao: Jorge Sánchez, 25enne terzino destro messicano, lascia l'Ajax e si trasferisce in prestito in Portogallo fino al termine della stagione.

Sanchez, che indosserà la maglia numero 15, è nato nel 1997 a Torréon e ha iniziato la sua carriera calcistica al Santos Laguna. Nel 2018 si trasferì al Club América, dove ha trascorso cinque stagioni prima di cominciare l'avventura in Europa, ad Amsterdam.