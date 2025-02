Ufficiale Rinnovo importante per l'Ajax di Farioli: Steven Berghuis firma fino al 2027

L'Ajax e Steven Berghuis hanno raggiunto un accordo per la firma di un nuovo contratto. L'attaccante 33enne si è legato al club di Amsterdam fino al 30 giugno 2027, prolungando di due stagioni il vecchio contratto.

"Berghuis (nato ad Apeldoorn, 19 dicembre 1991) gioca per l'Ajax dal 2021. Il giocatore mancino ha esordito in prima squadra il 7 agosto 2021, durante la partita allo Johan Cruijff Shield contro il PSV (0-4). Nella sua prima stagione ad Amsterdam ha subito vinto l'Eredivisie con il club. Finora ha giocato 143 partite ufficiali per la prima squadra dell'Ajax, segnando 33 gol".