Ufficiale Sanson resta al Nizza: esercitata l'opzione d'acquisto, lascia definitivamente l'Aston Villa

vedi letture

Francesco Farioli lo aveva annunciato ieri in conferenza, poco fa è arrivata l'ufficialità: il Nizza ha esercitato l'opzione d'acquisto per Morgan Sanson. Il centrocampista francese, arrivato in prestito dall'Aston Villa, resterà dunque nel club della Costa Azzurra, con cui ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027.

Sanson, classe 1994, ha disputato 31 partite in stagione tra Ligue 1 e Coupe de France, con 2 reti e 3 assist all'attivo. È uno dei pilastri del centrocampo di una squadra che è stata a lungo in lotta per le prime posizioni. Il Nizza pagherà 4 milioni agli inglesi.