ufficiale Aspettando Boga, il Nizza annuncia un nuovo acquisto. Preso Morgan Sanson

In attesa di annunciare Jérémie Boga, il Nizza ha ufficializzato in questi minuti un altro nuovo acquisto: si tratta di Morgan Sanson, centrocampista proveniente dall'Aston Villa. Il giocatore si lega agli Aiglons con la formula del prestito con diritto di riscatto.

La carriera - Classe 1994, Sanson ha speso gli ultimi sei mesi in prestito allo Strasburgo. Le cose migliori le ha fatte vedere al Marsiglia, dove ha giocato dal gennaio 2017 al 2021, meritandosi il salto in Premier League con l'Aston Villa che l'ha acquistato per circa 16 milioni di euro. Il giocatore ha affidato al sito ufficiale le prime parole da rossonero: "È un orgoglio essere qui. Mi sento bene, il club è ambizioso come lo sono anch'io. Non vedo l'ora di realizzare insieme grandi cose".