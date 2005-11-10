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Lo Schalke è tornato in Bundesliga ed è subito al lavoro: ingaggiato Satoshi Tanaka

Lo Schalke è tornato in Bundesliga ed è subito al lavoro: ingaggiato Satoshi TanakaTUTTOmercatoWEB
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Michele Pavese
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Michele Pavese
Oggi alle 12:04Calcio estero

Lo Schalke 04 continua a muoversi sul mercato e mette a segno un rinforzo per il centrocampo. Il club tedesco ha annunciato l'ingaggio del giapponese Satoshi Tanaka, prelevato dal Fortuna Düsseldorf: ha firmato un contratto di lunga durata, fino al 2030.

Centrocampista difensivo di 23 anni, Tanaka arriva dopo una breve esperienza con la maglia del Fortuna, con cui ha disputato 13 partite nella seconda parte della scorsa stagione. Prima del trasferimento in Europa era sotto contratto con il Sanfrecce Hiroshima, una delle principali realtà del calcio giapponese. La dirigenza dello Schalke punta molto sulle qualità del nazionale nipponico. "Satoshi possiede le caratteristiche che riteniamo fondamentali per il nostro modo di giocare. È aggressivo nella fase di non possesso, dinamico e molto mobile. Grazie alla sua intensità e alla capacità di coprire grandi porzioni di campo, risponde perfettamente al profilo che stavamo cercando. Siamo convinti che possa darci un contributo importante in Bundesliga", ha dichiarato il direttore sportivo Youri Mulder.

Grande entusiasmo anche nelle parole del giocatore: "I dirigenti dello Schalke mi hanno spiegato in modo molto chiaro come posso integrarmi nel loro progetto tecnico in Bundesliga. Questo mi ha colpito profondamente. Non vedo l'ora di iniziare la preparazione a luglio e di giocare davanti ai tifosi nella Veltins-Arena".

Cresciuto nello Shonan Bellmare, Tanaka ha collezionato 114 presenze nella massima serie giapponese prima di vivere un'esperienza in prestito al KV Kortrijk, in Belgio. Tornato successivamente in patria, ha vestito la maglia del Sanfrecce Hiroshima, disputando anche la Champions League asiatica. Nel gennaio 2026 era approdato al Fortuna Düsseldorf, mentre nell'estate del 2025 aveva esordito con la nazionale maggiore del Giappone. Ora per lui si apre una nuova sfida con la storica maglia dello Schalke 04.

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