Scozia, Clarke sulla sconfitta col Giappone: "Molto da imparare, ci riprenderemo"

Steve Clarke, ct della Scozia, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a BBC Scotland dopo il ko in amichevole contro il Giappone: "C'è molto da imparare dalla prestazione. Ovviamente ci sono una o due cose che possiamo migliorare. Perdere per un gol come quello che abbiamo subito è deludente. A quel punto la partita sembrava destinata a finire con un pareggio per 0-0.

Abbiamo commesso un errore, probabilmente abbiamo cercato di attaccare troppo presto, ci siamo fatti sorprendere e loro ne hanno approfittato per segnare. Penso che abbiamo difeso bene nella partita contro un'ottima squadra. Fanno girare la palla molto bene e sapevamo che ci avrebbero creato problemi. Pensavo che sarebbe stata una partita con pochi gol, e così è stato.

Il giovane Tommy Conway ha fatto davvero bene partendo dalla fascia sinistra. Ha giocato benissimo per noi e stasera non si è fatto nulla di male. Mi è piaciuto il mio centrocampo, il mio centrocampo è stato forte. Abbiamo giocato bene e penso che possiamo essere un po' più propositivi per arrivare nella metà campo avversaria, ma contro avversari di alto livello a volte è difficile.

Ora ci riprenderemo e prepareremo la prossima squadra. Prevedo sei o sette cambi e ci sono alcuni giocatori che voglio vedere in campo. Quindi martedì ci sarà una squadra diversa da quella che ha giocato oggi".