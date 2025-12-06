La Scozia di McTominay con Brasile e Marocco, il ct: "Ascoltate, è bello esserci"

Sorteggio non semplice per la Scozia dei napoletani Scott McTominay e Billy Gilmour, che affronterà Brasile e Marocco, oltre Haiti, nel proprio gruppo Mondiale. Intervistato dalla FIFA, il ct Steve Clarke, commenta così: “Ascoltate, è passato molto tempo dall’ultima volta che siamo andati a un Mondiale, quindi è fantastico essere qui. È splendido partecipare al sorteggio.

C’erano nomi importanti nel sorteggio, ovviamente è un girone difficile: Brasile, Marocco e Haiti, che ha vinto il proprio girone di qualificazione, proprio come noi. Quindi siamo felicissimi di essere qui. La mia partita preferita sarà quella che riusciremo a vincere, quindi credo che ci siano molti aspetti positivi da questo sorteggio. Ero abbastanza contento di non pescare altre squadre europee, perché ne abbiamo già affrontate abbastanza di recente, e questo fa davvero sentire il Mondiale, perché giochiamo contro tre squadre di tre continenti diversi, ed è questo che il Mondiale rappresenta”.

Dello stesso raggruppamento ha parlato, sempre ai canali FIFA, anche Carlo Ancelotti, oggi ct del Brasile: “Il girone è molto duro. Il Marocco sta andando bene e ha fatto molto bene all’ultimo Mondiale. La Scozia ha una squadra solida e fisicamente forte. Ha giocato bene nelle ultime due partite e merita di essere qui. Quindi dobbiamo rispettare l’avversario e prepararci adeguatamente per le partite della fase a gironi”.