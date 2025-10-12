Vince la Scozia 'degli italiani', ma il ct Clarke frena: "Lontanissimi dai nostri possibili livelli"

Giornata importante per la Scozia che, grazie al successo per 2-1 sulla Bielorussia, rafforza il suo primo posto nel Gruppo C raggiungendo quota 10 punti. Una vittoria dal forte accento italiano, perché arrivata grazie ai gol di Adams e McTominay. Da sottolineare, inoltre, la presenza in campo dal primo minuto di Gilmour.

Tanti spunti positivi dunque, ma il ct Steve Clarke non è dello stesso avviso come si evince dalle sua dichiarazioni post partita a BBC Scotland: "Le prestazioni non bastano per qualificarsi. Se all'inizio del ritiro avessimo detto che avremmo ottenuto sei punti, saremmo stati tutti molto contenti. Ma devo essere onesto: stasera sono rimasto davvero, davvero deluso dalla mia squadra. Non credo che siamo riusciti ad avvicinarci minimamente ai livelli che possiamo raggiungere e questo è stato davvero deludente.

Dovrò analizzare attentamente le due partite. Nella prima partita, ci siamo arresi quando le cose non andavano per il verso giusto. Stasera, la partita è stata troppo aperta e non siamo riusciti a controllare la partita senza palla. Inoltre, non siamo stati abbastanza bravi con la palla".