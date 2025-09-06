Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Ufficiale

Servais sale di categoria: il trequartista classe '04 dal Beveren si trasferisce al Mechelen

Servais sale di categoria: il trequartista classe '04 dal Beveren si trasferisce al Mechelen
© foto di Insidefoto/Image Sport
Oggi alle 13:56
di Paolo Lora Lamia

Nuova avventura per Mathis Servais. Il trequartista classe 2004 si accasa al KV Mechelen e lascia l'SK Beveren, che ne annuncia così la cessione: "L'SK Beveren si separa dall'attaccante Mathis Servais. Il ventenne nazionale giovanile lascia il club per trasferirsi al KV Mechelen, club di prima divisione. Mathis Servais è arrivato al Freethiel nell'estate del 2023. I gialloblù hanno acquisito il talentuoso giocatore dal Club NXT, che era riuscito ad ingaggiare il nativo di Namur a soli 15 anni, nonostante l'interesse di squadre importanti come FC Barcelona, ​​​​AS Roma, Siviglia FC e Olympique Marsiglia.

Con l'SKB, Servais è diventato un titolare fisso. Nella sua prima stagione ha giocato 25 partite, mentre la scorsa l'attaccante ne ha disputate 33. Naturalmente, i suoi otto gol e sette assist hanno attirato notevole interesse da parte di squadre sia nazionali che internazionali negli ultimi mesi.

Nonostante ciò, Servais ha iniziato la nuova stagione con i gialloblù. Alla seconda giornata, il mancino si è subito autoproclamato il vincitore della partita con una potente punizione. Lo scorso fine settimana, l'attaccante ha realizzato il suo ultimo assist per l'SKB contro lo Jong KAA Gent. SK Beveren desidera esprimere i suoi più sinceri ringraziamenti a Mathis Servais per la sua dedizione e il suo impegno negli ultimi anni e gli augura ogni successo per la sua futura carriera".

Editoriale di Lorenzo Di Benedetto
