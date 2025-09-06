Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Ufficiale

Il Genclerbirligi pesca in Serie C: ingaggiato il centrocampista Tongya dalla Salernitana

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Oggi alle 16:12Calcio estero
di Paolo Lora Lamia

Avventura in Turchia per Franco Tongya, che dalla Salernitana - dove ha giocato nell'ultima stagione - si trasferisce al Genclerbirligi. La compagine turca annuncia tale arrivo con il seguente comunicato ufficiale: "Il Gençlerbirliği ha ingaggiato il centrocampista Franco Tongya, cresciuto nelle giovanili della Juventus e che ha giocato l'ultima volta con la US Salernitana 1919.

Proseguendo con i loro sforzi per i trasferimenti della nuova stagione, i Reds and Blacks hanno raggiunto un accordo con il centrocampista Franco Tongya, che ha iniziato la sua carriera nelle giovanili della Juventus e più recentemente ha giocato per l'US Salernitana 1919 nella Serie B italiana. Il club della capitale ha ingaggiato il 23enne con un contratto di due anni e uno annuale.

Franco Tongya, che ha iniziato la sua carriera calcistica nelle giovanili della Juventus e ha giocato per il Marsiglia B, l'Odense BK, l'AEK Larnaca e infine per la squadra italiana US Salernitana 1919, ha giocato 30 partite la scorsa stagione e segnato 3 gol. Franco Tongya, che ha giocato 53 volte per la nazionale italiana nelle categorie inferiori, ha segnato 10 gol e fornito 6 assist nelle nazionali giovanili. Diamo il benvenuto a Franco Tongya nella nostra famiglia e gli auguriamo successo con la maglia rossonera".

Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Sì Italia, questa è la strada giusta. Le scelte di Gattuso pagano subito: Kean e Retegui, insieme, sono la speranza per il Mondiale. Squadra super offensiva supportata dai campioni in porta, difesa e centrocampo: la Norvegia fa meno paura
