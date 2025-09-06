Ufficiale
Dalla Serie B spagnola alla Serbia: Milicic lascia il Burgos e si trasferisce al Radnicki
TUTTO mercato WEB
Nikola Milicic torna a casa. Il centrale difensivo serbo, reduce dalla seconda parte della scorsa stagione vissuta nelle file del Burgos, decide di lasciare il club spagnolo e di accasarsi al Radnicki (dove peraltro a fatto parte della trafila giovanile per poi esordire nel calcio dei grandi.
Di seguito, il comunicato ufficiale del club spagnolo in merito a questa operazione in uscita: "Il Burgos CF e l'FK Radnicki 1923, squadra della Prima Divisione serba, hanno raggiunto un accordo per il trasferimento del difensore centrale Nikola Milicic. Il club ringrazia il giocatore serbo per la professionalità dimostrata durante la sua esperienza con i bianconeri. Auguriamo al calciatore la migliore fortuna per il futuro. Grazie, Nikola!".
Altre notizie Calcio estero
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Sì Italia, questa è la strada giusta. Le scelte di Gattuso pagano subito: Kean e Retegui, insieme, sono la speranza per il Mondiale. Squadra super offensiva supportata dai campioni in porta, difesa e centrocampo: la Norvegia fa meno paura
Le più lette
1 Sì Italia, questa è la strada giusta. Le scelte di Gattuso pagano subito: Kean e Retegui, insieme, sono la speranza per il Mondiale. Squadra super offensiva supportata dai campioni in porta, difesa e centrocampo: la Norvegia fa meno paura
Ora in radio
Primo piano
L'estate infinita di Vlahovic: dal possibile addio alla Juventus, alla permanenza, all'ipotesi rinnovo
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile