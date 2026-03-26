Si è giocato anche in UEFA Nations League. In campo un giocatore del Venezia

Non solo playoff per andare ai Mondiali. In Europa oggi pomeriggio si è giocata anche la UEFA Nations League. In palio due posti per la Lega C della prossima edizione e oggi si sono giocate le gare d'andata degli spareggi. Sorridono Lettonia e Lussemburgo, entrambe vincenti in trasferta. Questi i risultati, le partite di ritorno si giocheranno martedì 31:

Gibilterra - Lettonia 0-1

63' rig. Gutkovskis

Malta - Lussemburgo 0-2

47' Thill, 90' +3 Olesen

(in campo Seid Korac del Venezia per 90')