Si è giocato anche in UEFA Nations League. In campo un giocatore del Venezia
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Non solo playoff per andare ai Mondiali. In Europa oggi pomeriggio si è giocata anche la UEFA Nations League. In palio due posti per la Lega C della prossima edizione e oggi si sono giocate le gare d'andata degli spareggi. Sorridono Lettonia e Lussemburgo, entrambe vincenti in trasferta. Questi i risultati, le partite di ritorno si giocheranno martedì 31:
Gibilterra - Lettonia 0-1
63' rig. Gutkovskis
Malta - Lussemburgo 0-2
47' Thill, 90' +3 Olesen
(in campo Seid Korac del Venezia per 90')
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