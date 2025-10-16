Dalla Serie B alla Nazionale, Venezia: Korac e Haps titolari. Assist per Yeboah

Nel corso della pausa per le nazionali sono stati ben 41 i giocatori di Serie B che hanno preso parte alle gare delle rispettive rappresentative sia a livello di squadra maggiore sia a livello di Under. Analizziamo squadra per squadra come sono andati.

Erano quattro i giocatori partiti per rispondere alla chiamata delle rispettive rappresentative maggiori: il difensore Seid Korac ha rappresentato il suo Lussemburgo, mentre gli esterni Bjarki Bjarkason e Ridgeciano Haps hanno giocato rispettivamente per Islanda e Suriname, infine l’attaccante John Yeboah è volato in Sud America per indossare la maglia dell’Ecuador.

Il primo ha giocato da titolare, restando in campo per 90 minuti, sia contro la Germania sia contro la Slovacchia, sfide valide per le qualificazioni al Mondiale in cui sono arrivate due sconfitte. L’islandese invece, a differenza delle gare di settembre, non ha trovato spazio nelle sfide contro Ucraina e Francia restando in panchina in entrambe le occasioni, mentre l’ex genoano ha giocato da titolare come esterno sinistro sia contro il Guatemala, dove è rimasto in campo 90’ guadagnando un’ammonizione, sia contro Panama, in campo per 86’, gare finite entrambe 1-1 e valide per le qualificazioni al Mondiale. Infine l’attaccante è sceso in campo sia contro gli Stati Uniti giocando un tempo e firmando l’assist per il vantaggio dei suoi in un’amichevole finita 1-1, sia contro il Messico dove ha giocato 81’ dove è stato anche ammonito.

I convocati:

Seid Korac (Lussemburgo): 90’ contro la Germania; 90’ contro la Slovacchia

Bjarki Bjarkason (Islanda): in panchina contro l’Ucraina; in panchina contro la Francia

Ridgeciano Haps (Suriname): 90’ contro Guatemala; 83’ minuti contro Panama

John Yeboah (Ecuador): 45’ minuti e un assist contro gli Stati Uniti; 81’ contro il Messico.