Sporting, che disastro! Rui Borges perde un titolare: stagione finita per Fresneda

Brutte notizie per lo Sporting CP: Ivan Fresneda dovrà restare fermo fino al termine della stagione. A confermarlo è la stampa portoghese, che evidenzia come il terzino destro sia alle prese con problemi fisici che gli impediranno di scendere in campo nelle ultime decisive settimane.

Il difensore spagnolo, 21 anni, aveva accusato un fastidio già nella gara contro l’Estrela dello scorso 11 aprile, quando era stato costretto a uscire all’intervallo. Da quel momento non è più tornato a disposizione, saltando impegni importanti come la trasferta contro l’Arsenal e il big match contro il Benfica. Alla vigilia della semifinale di Taça de Portugal contro il Porto, l’allenatore Rui Borges aveva lasciato intendere che il recupero fosse complicato: "È in dubbio, potrebbe non essere disponibile". Le sue parole trovano ora conferma: Fresneda non solo salterà il match del Dragão, ma tornerà direttamente nella prossima stagione.

Si tratta di un’assenza pesante per lo Sporting, considerando che il laterale era diventato uno dei punti fermi della squadra, settimo giocatore più utilizzato con quasi 3.000 minuti complessivi.