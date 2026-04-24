Sporting, Fresneda fa gruppo nonostante l'infortunio: siparietto social con Araujo

Ivan Fresneda ha cominciato il proprio percorso di recupero fisico presso l’Academia di Alcochete. Il giovane laterale spagnolo, fermo per problemi di pubalgia, ha ormai concluso anzitempo la stagione e lavora quotidianamente per tornare al meglio in vista del prossimo anno. Nonostante l’assenza dal campo, il difensore resta vicino al gruppo e mantiene alto il morale, come dimostra un siparietto condiviso sui social dal compagno Maxi Araújo. In un clima disteso, il difensore si è mostrato con gli iconici occhiali 'El Papo' mentre leggeva un libro dedicato a Cristiano Ronaldo, intitolato 'O desportista Cristiano'. A corredo dell’immagine, il centrocampista uruguaiano ha commentato con ironia: "Conosco quegli occhiali e quel libro", sottolineando la complicità tra i due.

Sul piano sportivo, però, la situazione resta delicata. Fresneda non scende in campo dalla sfida contro l’Estrela, partita nella quale era stato sostituito all’intervallo proprio a causa del riacutizzarsi del problema fisico. Da quel momento, lo staff medico ha optato per uno stop prolungato, escludendo il giocatore da tutte le restanti gare stagionali.

Le prime avvisaglie dell’infortunio erano emerse al rientro dagli impegni con la nazionale Under 21 spagnola, a fine marzo. Da allora, il focus è stato esclusivamente sulla riabilitazione. L’obiettivo condiviso tra atleta e club è chiaro: recuperare completamente e ripresentarsi al via della prossima stagione nelle migliori condizioni possibili.