TMW Maledizione Spurs, non si sono mai visti tanti infortunati in stagione: Simons è l'ultimo

Va di male in peggio al Tottenham, le cui speranze di salvezza sono oggettivamente molto basse. Se i due punti che separano gli Spurs dal West Ham non sono un ostacolo insormontabile, lo è il calendario, che mette di fronte i londinesi a due trasferte sulla carta proibitive, a giudicare dallo stato di forma degli uomini di Roberto De Zerbi: domenica si va a Birmingham a sfidare l'Aston Villa e successivamente andrà a "Stamford Bridge" contro il Chelsea. Le due gare casalinghe rimaste sono invece contro Leeds ed Everton.

SIMONS, L'ULTIMO DI UNA LUNGHISSIMA LISTA DI INFORTUNATI

Ma ciò che spaventa è come la lista di infortunati continui ad allungarsi: Xavi Simons è l'ultimo in ordine cronologico, con l'olandese che salterà anche i Mondiali.

L'INFERMERIA DEL TOTTENHAM È PIENA

L'attenuante che giustifica solo in parte l'orribile stagione del Tottenham è l'incredibile sequenza di giocatori infortunati: Dejan Kulusevski e James Maddison non hanno mai visto il campo. Non si è quasi mai visto Ben Davies mentre Bissouma si è rivisto solo a partire da gennaio. E poi Dragusin e Solanke hanno perso tutta la prima parte della stagione, Bentancur ben 11 partite di campionato, perdendo tutto il periodo Tudor e tornando solo nelle ultime due partite. Kudus non gioca dal 4 gennaio, Odobert ha finito la stagione. Qualche gara di stop anche per Richarlison (5 partite) e Pedro Porro (4). Romero ha terminato anzitempo la stagione e nel suo caso aggiungiamo anche 6 partite saltate per squalifica. Difficile trovare un'infermeria più piena.