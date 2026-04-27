Stagione finita e addio Mondiale per Xavi Simons: De Zerbi perde anche l'olandese

Pessime notizie per il Tottenham di Roberto De Zerbi, in un momento cruciale della stagione. Dopo la conferma dell’assenza di Cristian Romero fino al termine della Premier League, il club londinese perde anche Xavi Simons, uno degli elementi più creativi del reparto offensivo. Un infortunio pesantissimo che non riguarda solo gli Spurs: il talento olandese sarà costretto a saltare anche il Mondiale con i Paesi Bassi.

Il centrocampista classe 2003 si è fatto male durante la vittoria di sabato contro il Wolverhampton. L’episodio è avvenuto sulla fascia sinistra, nel tentativo di contendere il pallone a Hugo Bueno: il ginocchio destro è rimasto bloccato sul terreno del Molineux Stadium. Le urla di dolore e le lacrime del giocatore hanno subito fatto temere il peggio, lasciando intendere la gravità della situazione.

Gli esami effettuati nelle ore successive hanno purtroppo confermato i timori dello staff medico e dei tifosi: Simons ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, un infortunio che richiederà almeno otto mesi di recupero. Una tegola durissima per il Tottenham, attualmente coinvolto nella lotta per non retrocedere, e per la nazionale olandese, che dovrà rinunciare a uno dei suoi giocatori più promettenti nella prossima Coppa del Mondo. "Ho il cuore a pezzi", ha scritto l'ex giocatore del Lipsia sui social.