"Stai diventando cicciottello. Ti concederò il tuo minuto di celebrità": Neymar, lite con un tifoso

Neymar Jr non si ferma, con l'obiettivo di raggiungere il Mondiale con il Brasile. In un modo o nell'altro, costi quel che costi. Intanto l'attaccante brasiliano di 34 anni stanotte permesso al Santos di pareggiare 1-1 contro il Deportivo Recoleta con un suo gol in un match della fase a gironi di Copa Sudamericana. Tuttavia, secondo quanto riferito da ESPN, sarebbe andato in scena un episodio con un fan.

Al termine del match infatti l'ex PSG e Barcellona è rimasto coinvolto in un confronto con un tifoso mentre la squadra lasciava il campo tra i fischi. Questo perché gli avversari paraguaiani erano al debutto assoluto in un torneo internazionale, invece il Santos ha solamente strappato un pari e si è ritrovato all'ultimo posto del Gruppo E.

O'Ney ha risposto alle contestazioni dei tifosi con il gesto del "silenzio". Terminate le interviste a bordocampo, poi, si è diretto verso il tunnel e ha scambiato nuovamente delle parole con alcuni sostenitori verso gli spalti, prendendo di mira in particolare un tifoso. "Dovresti allenarti di più. Stai diventando cicciottello!", ha detto ridendo il brasiliano di 34 anni. Inizialmente Neymar ha accennato ad allontanarsi, ma è tornato sui suoi passi per sfogarsi: "Hai ragione... sei contento ora? Sono un viziato? Sto dando il massimo qui fuori. Ti concederò il tuo minuto di celebrità".

Neymar spera di giocare il suo quarto Mondiale quest'estate, nonostante gli infortuni lo abbiano tenuto lontano dalla nazionale dall'ottobre 2023. Ha subito un intervento al ginocchio sinistro il 22 dicembre e si è sottoposto a una procedura di controllo all'inizio di questo mese per assicurarsi di essere pronto e a disposizione del ct Ancelotti a giugno.