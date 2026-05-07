Sule si ritira a 30 anni e racconta: "Ho pianto nello spogliatoio, poi ho capito che era finita"

Niklas Sule ha annunciato che si ritirerà dal calcio professionistico al termine della stagione 2025/26, a soli 30 anni, spiegando come i continui problemi fisici abbiano pesato in modo decisivo sulla sua scelta. Il difensore del Borussia Dortmund ha raccontato apertamente il momento che ha fatto scattare la decisione definitiva, legato al recente infortunio al ginocchio: "Quello che ho provato quando il medico di squadra ha eseguito il test nello spogliatoio, ha guardato il fisioterapista e ha scosso la testa... sono andato nella doccia e ho pianto per dieci minuti. In quel momento ho davvero pensato: 'Si è rotto di nuovo'".

È stata la paura a far scattare qualcosa: "Quando il giorno dopo ho fatto la risonanza magnetica e ho ricevuto la buona notizia che non era un crociato, per me è stato chiaro al cento per cento che era finita. Non riuscivo a immaginare nulla di peggio che ripartire da un altro infortunio del legamento crociato".

Süle ha sottolineato anche il peso psicologico delle ricadute: "Non potevo immaginare di affrontare per la terza volta lo stesso percorso, tra riabilitazione e mesi fuori dal campo, mentre la vita va avanti senza di te".