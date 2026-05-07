Ufficiale Troppi infortuni, Niklas Sule dice basta a 30 anni: il tedesco si ritirerà a fine stagione

Niklas Sule ha annunciato che si ritirerà dal calcio professionistico al termine della stagione 2025-26, a soli 30 anni. Una decisione che arriva a sorpresa ma non troppo: il difensore tedesco l'ha motivata soprattutto con il peso dei continui problemi fisici.

Il centrale del Borussia Dortmund ha spiegato come gli infortuni abbiano inciso in modo decisivo sulla sua scelta. Nel corso della carriera, Sule ha infatti dovuto fare i conti con una lunga serie di stop, tra cui due gravi rotture del legamento crociato anteriore e un totale di oltre 130 partite saltate tra club e nazionale. Un dato che fotografa bene la fragilità fisica che ha accompagnato, spesso frenandola, la sua carriera ai massimi livelli.

Il difensore ha raccontato anche il momento più recente che ha accelerato la decisione, legato all’ultimo problema al ginocchio accusato contro l’Hoffenheim. Inizialmente si era temuto un nuovo grave infortunio, poi escluso dagli esami. Ma proprio quella paura è stata decisiva: l’idea di affrontare un ulteriore percorso di riabilitazione, dopo quelli già vissuti in passato, ha reso definitiva la scelta di dire addio al calcio giocato: "Quello che ho provato quando il medico di squadra ha eseguito il test nello spogliatoio, ha guardato il fisioterapista e ha scosso la testa... sono andato nella doccia e ho pianto per dieci minuti. In quel momento ho davvero pensato: 'Si è rotto di nuovo'".

Poi ha aggiunto come la paura di un nuovo grave infortunio abbia cambiato tutto: "Quando il giorno dopo ho fatto la risonanza magnetica e ho ricevuto la buona notizia che non era un crociato, per me è stato chiaro al cento per cento che era finita. Non riuscivo a immaginare nulla di peggio che ripartire da un altro infortunio del legamento crociato". Sule ha sottolineato anche il peso psicologico delle ricadute: "Non potevo immaginare di affrontare per la terza volta lo stesso percorso, tra riabilitazione e mesi fuori dal campo, mentre la vita va avanti senza di te".

Il centrale tedesco chiude così una carriera importante ma segnata dagli infortuni, con esperienze di alto livello al Bayern Monaco - dove ha vinto Bundesliga e Champions League - e poi al Borussia Dortmund, con cui ha sfiorato il titolo nazionale e raggiunto una finale europea.