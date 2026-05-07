Sulla rissa tra Valverde e Tchouameni si pronuncia il Real Madrid: i due verranno puniti dal club
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Sulla rissa che questa mattina ha visto protagonisti Federico Valverde e Aurelien Tchouameni si è appena espresso anche il Real Madrid. Attraverso una nota pubblicata sul sito ufficiale, il club spagnolo ha fatto sapere che i due coinvolti subiranno dei provvedimenti disciplinari.
Questo il comunicato ufficiale:
"Il Real Madrid C.F. comunica che, a seguito degli episodi verificatisi questa mattina durante la sessione di allenamento della prima squadra, ha deciso di avviare procedimenti disciplinari nei confronti dei propri giocatori Federico Valverde e Aurélien Tchouaméni. Il club fornirà aggiornamenti sulle decisioni relative a entrambi i procedimenti una volta concluse le rispettive procedure interne".
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