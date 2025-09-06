Ufficiale Sunderland, il talento Milan Aleksic va in prestito in Polonia: giocherà con il Cracovia

Il Sunderland ha ufficializzato il trasferimento in prestito del centrocampista serbo Milan Aleksic al Cracovia per la stagione 2025-26. Il 20enne serbo, arrivato allo Stadium of Light la scorsa estate proveniente dal Radnicki 1923, ha collezionato 10 presenze con la prima squadra e realizzato un gol nella sua prima stagione in Inghilterra. Aleksić si è distinto anche con la nazionale serba Under-21 e ha ricevuto la sua prima convocazione con la selezione maggiore nella scorsa stagione.

Il Direttore Sportivo del Sunderland, Kristjaan Speakman, ha commentato: "Milan ha il potenziale per crescere e raggiungere il livello successivo, ma per farlo ha bisogno di minuti regolari in un contesto adatto. Il Cracovia ha iniziato positivamente la stagione in patria e questo prestito offrirà a Milan la possibilità di continuare la sua crescita. Auguriamo il meglio a lui e al Cracovia nella corsa al titolo polacco".

Il trasferimento rappresenta un passo importante per Aleksić, che avrà l’opportunità di maturare esperienza in un campionato competitivo come quello polacco, aumentando il proprio minutaggio e consolidando il suo percorso verso la nazionale maggiore.