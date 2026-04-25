Tensione in casa Benfica, Lukebakio furioso dopo la sostituzione: interviene Mourinho

Momenti di nervosismo in casa Benfica durante la gara di oggi contro il Moreirense, finita 4-1. L’esterno belga Dodi Lukebakio, sostituito al 57' e rimpiazzato da Prestianni, ha reagito in modo platealmente contrariato al cambio deciso dallo staff tecnico.

Il giocatore non ha nascosto la propria frustrazione al momento dell’uscita dal campo, in un contesto già delicato per lui, sempre meno centrale nelle rotazioni a causa della crescente concorrenza proprio dell’argentino Prestianni.

La reazione è stata evidente anche in panchina: Lukebakio è stato visto colpire con alcuni pugni la struttura del sedile e lanciare via il proprio giaccone da allenamento, manifestando apertamente il proprio disappunto. A quel punto sarebbe intervenuto José Mourinho, tecnico del Benfica, che avrebbe invitato il calciatore a calmarsi, mostrando chiaramente il proprio disappunto per l’atteggiamento tenuto dall’esterno belga.

Un episodio che evidenzia il momento di difficoltà vissuto da Lukebakio, sempre più ai margini, e che accende i riflettori sulle gerarchie offensive della squadra portoghese, dove la concorrenza interna sta diventando sempre più serrata.