Thiago Silva: "So che sta arrivando la fine della carriera, per questo voglio vincere col Porto"

Al tramonto di una carriera straordinaria, Thiago Silva non ha alcuna intenzione di abbassare l’asticella. A 41 anni, il difensore del Porto guarda alla fase finale della stagione come a un’ultima, preziosa occasione per arricchire il proprio palmarès. Alla vigilia del ritorno dei quarti di Europa League contro il Nottingham Forest, il brasiliano ha parlato con grande lucidità del momento che sta vivendo: "Bisogna godersi questi momenti. So che la mia carriera sta arrivando alla fine e penso che questi siano tra gli ultimi trofei che posso ancora vincere".

Parole che raccontano non solo la consapevolezza del tempo che passa, ma anche una fame rimasta intatta. Il Porto, infatti, è ancora in corsa su più fronti: guida il campionato portoghese ed è in semifinale di coppa nazionale. "Abbiamo tre obiettivi ancora aperti e potete essere certi che darò tutto per provare a vincerli. Non è una garanzia, ma è una questione di volontà e lavoro".

Un ruolo importante lo gioca anche l’allenatore Francesco Farioli, descritto da Thiago Silva come una guida esigente: "Ci spinge ogni giorno a migliorare. Sappiamo cosa dobbiamo fare". La sfida in Inghilterra, però, rappresenta un banco di prova durissimo: "Per battere una squadra di Premier League in casa sua bisogna essere al 100%. Se sei al 99%, non basta".