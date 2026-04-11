Thiago Silva al Mondiale a 41 anni? Ancelotti: "Maldini ha vinto la Champions a 39..."

Potrebbe essere un’edizione storica quella del prossimo Mondiale: per la prima volta, infatti, ben cinque giocatori over 40 potrebbero scendere in campo nella stessa competizione, segno di una longevità sempre più marcata nel calcio moderno.

Tra i protagonisti attesi ci sono due icone come Cristiano Ronaldo e Luka Modrić, ma non solo. Il portiere Guillermo Ochoa, a 40 anni, punta a disputare il suo quinto Mondiale con il Messico, mentre Edin Džeko sogna di tornare sul grande palcoscenico dodici anni dopo l’ultima partecipazione con la Bosnia.

A questi si aggiunge anche Thiago Silva, 41 anni, deciso a vivere un’ultima "danza" con il Brasile. Il difensore, ancora protagonista con il Porto, ha già dichiarato apertamente il suo obiettivo di essere convocato. Un’ipotesi tutt’altro che irrealistica, anche secondo il CT brasiliano Carlo Ancelotti, che ha chiarito la sua posizione senza lasciare spazio a dubbi: "Non guardo mai la data di nascita sul passaporto. Tutti i giocatori brasiliani possono ambire alla convocazione. Se Thiago Silva merita, ci sarà. L’età non è un problema".

Il tecnico italiano ha poi rafforzato il concetto con esempi illustri: "Basta pensare a Paolo Maldini, che ha vinto una Champions League a quasi 39 anni, o a Modrić che oggi ne ha 40 ed è ancora decisivo".