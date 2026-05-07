Tottenham, De Zerbi da già indicazioni sul mercato: "Mi piacerebbe che Palhinha restasse con noi"

A pochi giorni dalla sfida tra il Tottenham e il Leeds, il tecnico degli Spurs Roberto De Zerbi è intervenuto in conferenza stampa. Queste le sue parole, iniziando da un aggiornamento sugli infortuni: "Vicario non è ancora pronto.Non so quale sarà il piano, ma sta soffrendo perché vorrebbe aiutare la squadra, aiutare i suoi compagni, ma non è ancora indisponibile"

Quanto vorrebbe tenere Palhinha anche la prossima stagione?

"Al 100%. Dobbiamo partire da questo tipo di persone. Più che giocatori, abbiamo bisogno di persone affidabili, giocatori affidabili, e Palhinha è sicuramente uno dei migliori. Siamo fortunati ad averlo".

Quanto è fiducioso per la gara di lunedì contro il Leeds?

"Prima di tutto, andiamo ad affrontare una delle migliori squadre del momento, perché nelle ultime cinque o sei partite hanno battuto il Manchester United, hanno pareggiato a Bournemouth giocando bene e hanno vinto due volte in casa contro Wolves e Burnley. Per questo li rispettiamo molto. Non possiamo pensarla in modo diverso. Dobbiamo mantenere questa mentalità. Serve restare umili: non cambia nulla. Dobbiamo prepararci a una partita importante, ma allo stesso modo in cui stiamo giocando. Hanno un'ottima organizzazione in campo, con e senza palla. Hanno buoni giocatori, perché Calvert-Lewin e Okafor, Tanaka e Ampadu sono tutti ottimi giocatori, non per lottare per la salvezza, ma per un livello superiore".