Il Tottenham pareggia in 10, De Zerbi: "Rosso a Bentancur? Il calcio è carattere"

Il Tottenham non vince ancora, ma quantomeno ha un moto d'orgoglio e non cade contro il Manchester United, trovando il pareggio in pieno recupero e nonostante l'inferiorità numerica. L'allenatore degli Spurs, Roberto de Zerbi, parlando a Sky Sport UK a fine gara ha sottolineato proprio l'episodio che ha portato al rosso di Bentancur, senza però rimproverare l'ex Juventus.

Queste le sue parole: "Mi piace la situazione in cui abbiamo rimediato il cartellino rosso con Bentancur, abbiamo bisogno di carattere e non abbiamo accettato la sconfitta. Dobbiamo reagire in tutti i modi che possiamo. Quello è stato un modo non giusto, ma ho baciato Bentancur in spogliatoio: il calcio è carattere".

Poi sul match, ha spiegato: "Penso che abbiamo giocato molto bene contro una grande squadra. Abbiamo avuto molte possibilità di segnare nel primo tempo. Tre o quattro. La seconda metà è normale soffrire contro questa qualità. Sono molto felice perché ho visto lo spirito e il carattere giusti. Vinceremo una partita se giocheremo come una squadra. Non abbiamo vinto questa partita giocando come una squadra. Ma se ogni partita la giocheremo come oggi, vinceremo molte partite".

Su Solanke: "È un buon giocatore per il Tottenham. Non ci sono troppi attaccanti migliori di Solanke. Oggi era capitano perché se lo meritava, soprattutto in questo momento perché soffre perché il Tottenham non ha segnato o vinto nessuna partita. È un grande ragazzo, un grande giocatore e noi siamo con lui".